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1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков

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1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков
За минувшую неделю в патрульной полиции подтверждены 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков.

В связи с этим он предложил правительству выделить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским.

Кабинет министров поддержал данное предложение.

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Топ комментарии

  • PREDATOR R
    Значить поліцію потрібно закрити на карантин.
  • vigo
    Они у тебя, Арсен Борисыч, задержанных в засос целуют?!
    А маски?
    Или просто денег из бюджета ментам еще надо?
  • Борменталь Незабаром
    на днях одно такое вонючее мусорское мурло, угрожая мне вызовом "авиации и артилерии" требовало залесть ко мне в багажник
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