1,8 тыс. патрульных заразились коронавирусом за последнюю неделю, - Аваков
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За минувшую неделю в патрульной полиции подтверждены 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За последнюю неделю у нас 1 800 патрульных полицейских получили заражение коронавирусом, за сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд", - рассказал Аваков.
В связи с этим он предложил правительству выделить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским.
Кабинет министров поддержал данное предложение.