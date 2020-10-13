Кабмин ужесточит критерий отнесения к "красной" зоне по уровню заболеваемости, - Степанов

Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года и установил новые критерии отнесения региона к "красной" зоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предлагаем четко установить, когда регион переходит в красный уровень эпидопасности - если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тыс. населения. Сейчас этот показатель динамичный, определялся как превышение среднего показателя по стране в пять раз (средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября - 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно 862 для "красной" зоны – ред.)", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Предлагается также внести некоторые изменения в индикаторы и критерии, которыми определяется карантин на территории страны. В частности вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием до 48 на 100 тыс. населения за последние семь дней (в действующем постановлении – 24 - ред.)",- сказал Степанов, добавив, что к концу месяца в Украине намерены выйти на 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки, а к концу года увеличить это количество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине по всем средствам индивидуальной защиты создан двухмесячный запас, - Степанов

Помимо этого, по словам главы минздрава, вносятся изменения по количеству коек, "которые учтены при установлении "оранжевого" или "красного" уровней эпидопасности на территории области.

"В частности, мы не будем учитывать койки, которые отведены в детских и педиатрических отделениях", - сказал Степанов.

Читайте также: Максимальное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Украине - 52 тыс., задействованы более 34 тыс., - Степанов