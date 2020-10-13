Зеленский и Дуда в Одессе почтили память погибшего в авиакатастрофе президента Польши Качиньского

Во время совместного посещения Одессы Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Республики Польша Анджей Дуда с супругой почтили память президента Польши в 2005-2010 годах Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский и польская президентская чета возложили цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего президента на доме №1 на улице Леха Качиньского.

Этот памятный знак открыли в рамках Дней Польши, которые проходили в Одессе в мае 2010 года. Тогда в мероприятии принимал участие в том числе и Дуда, который в то время занимал должность министра Канцелярии президента Республики Польша.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

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