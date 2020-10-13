Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 13 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений договоренностей прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево враг совершил три одиночные выстрела из ручного противотанкового гранатомета и два в населенном пункте Хутор Вильный, а также две очереди из стрелкового оружия. В районе Песков противник 10 раз применил автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово - 15 раз.

Кроме того, было зафиксировано пересечение линии разграничения двумя вражескими БПЛА в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

"Провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", говорится в сообщении.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 12 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 57 19 транспортных средств и 4 651 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 974 человека, в обратном направлении - 628 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересекли 76 человек, в обратном направлении - 144 человека. КПВВ "Марьинка" не функционировал.