Наемники РФ вели обстрелы в районе Зайцево, Орехово, Песков и Хутора Вильный, дважды фиксировались вражеские беспилотники, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, вблизи населенного пункта Зайцево враг совершил три одиночные выстрела из ручного противотанкового гранатомета и два в населенном пункте Хутор Вильный, а также две очереди из стрелкового оружия. В районе Песков противник 10 раз применил автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово - 15 раз.
Кроме того, было зафиксировано пересечение линии разграничения двумя вражескими БПЛА в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование.
"Провокации противника не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", говорится в сообщении.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 12 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.
Выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 57 19 транспортных средств и 4 651 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 974 человека, в обратном направлении - 628 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересекли 76 человек, в обратном направлении - 144 человека. КПВВ "Марьинка" не функционировал.