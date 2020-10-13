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Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран

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Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран
Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября запланировано подписание рамочного военного соглашения между правительствами обеих стран.

Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, в феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставках АН-178. Отметим, Киев и Анкара в сфере военно-технического сотрудничества реализуют более 50 совместных проектов.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Senator S #201477
    После Карабаха будет Крым.Эрдоган сдержит слово....
  • Люцифер
    Во время визита Зеленского в Анкару между Украиной и Турцией будет подписано новое военное соглашение, - Таран - Цензор.НЕТ 7372
  • Sophia-Maria Duglass
    МИ6 сказало Ермака больше с собой не возить - стучит в хремль как дятел 😀😀😀
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