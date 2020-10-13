Министр обороны оставил на должности коррупционера Фурдыка, который и дальше занимается медицинскими закупками в ВСУ, - источник

Обвинения Вооруженных Сил Украины в коррупции на закупке лекарств не соответсвует действительности, так как лицо, совершающее госзакупки было определено Министерством обороны.

Источник Цензор.НЕТ опровергает эти обвинения.

На сайте "Обозреватель" вышел материал, в котором утверждается, что командующий ВСУ Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, который командует Медицинскими войсками Украины и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали работники Службы безопасности Украины. Якобы речь идет о закупках медицинских масок для украинских военных в рамках борьбы с коронавирусом.

В ВСУ отмечают, что Министерство обороны до сих пор не разработало механизм осуществления закупок средств, необходимых для борьбы с COVID-19, а созданный в конце прошлого года Центр закупок так и не начал работу. В тоже время порядок закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом, утвержденный постановлением Кабинетом Министров 20 марта, определяет лишь общую последовательность действий. В инструкцию Минобороны не было внесено никаких изменений, которые касались бы закупок во время эпидемии.

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Приказом Минобороны № 105 от 30 марта уполномоченным лицом для закупок был определен полковник медицинской службы В. Фурдык, не имеющий соответствующего опыта. Департамент госзакупок Минобороны к этому процессу не был допущен.

В августе правоохранительными органами был зафиксирован факт получения Фурдыком взятки от ООО "Риверсайд груп" за подписание 5 мая договора на поставку 1,25 млн одноразовых масок. 20 августа ему сообщили о подозрении.

Кроме того, источник напоминает резонансную ситуацию, имевшую место в апреле. Тогда Фурдык вел переговоры о закупке оборудования для борьбы с коронавирусом. Победителем была определена компания Commbast Industry Development Co., Limited в лице гражданина Биленького. Соответственно, 15 апреля командование Медицинских Сил подписало 8 договоров на закупку оборудования на сумму больше 2,3 млн долларов и подготовило проекты разрешений Минобороны для совершения предоплаты по ним. При этом, как утверждает источник, и Фурдыку, и командованию Медицинских сил было известно, что Биленький не уполномочен соответствующим образом представлять интересы китайского поставщика. Биленький является офицером ГРУ Минобороны.

Данную оборудку удалось остановить только благодаря резонансу в медиа.

В июне было проведено расследование, установившее множественные нарушения Фурдыком законодательства о закупках.медицинского оборудования. Однако министр обороны ограничился только вынесением виновному выговора, оставив его на должности. Причины нарушений и условия закупок также не были устранены.

"Такой подход к делу высшего должностного лица оборонного ведомства в период необъявленной войны с РФ и пандемии коронавирусной болезни, очевидно, вызывает много вопросов", - подытожил наш источник.

Источник в командовании ВСУ предоставил документ о расследовании от 22 cентября по поводу медицинских закупок.