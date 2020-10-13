"Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Завтра возвращаюсь к работе", - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал Порошенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко также выразил благодарность своему лечащему врачу.

"Особое глубокая благодарность доктору Ольге Голубовский. И не только за то, что вылечила меня лично. Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я.

Спасибо всем медикам нашей страны, которые делают и возможное, и невозможно, как профессионалы и просто отважные женщины и мужчины. Это - подвиг. Вы настоящие защитники Украины. Поздравляю вас с этим наступающим праздником. Спасибо всем сторонникам за поддержку - это были лучшие лекарства", - отметил лидер партии "ЕС".

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Напоминаем, Порошенко сообщил о положительных результатах теста на COVID-19 29 сентября. 3 октября он был госпитализирован в одну из киевских больниц, о чем сообщила его супруга. 12 октября Порошенко выписали после улучшения состояния здоровья.