Турчинов: После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти
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После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти, в первую очередь, – парламента.
Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов во время пресс-конференции во Львове, информирует Цензор.НЕТ.
Александр Турчинов отметил, что сегодня именно на местных выборах может решаться судьба нашей страны. По его словам, эти выборы – борьба между двумя лагерями: проевропейских патриотических политических сил, а с другой стороны – капитулянтских и коллаборантских, "которые уже не скрывают, что планируют создавать большинство на всех уровнях власти между "Слугами народа" и ОПЗЖ".
"Результаты местных выборов определят, как долго осталось до перезагрузки всей центральной власти на досрочных выборах", – резюмировал политик.