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Турчинов: После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти

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Турчинов: После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти
После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти, в первую очередь, – парламента.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов во время пресс-конференции во Львове, информирует Цензор.НЕТ.

Александр Турчинов отметил, что сегодня именно на местных выборах может решаться судьба нашей страны. По его словам, эти выборы – борьба между двумя лагерями: проевропейских патриотических политических сил, а с другой стороны – капитулянтских и коллаборантских, "которые уже не скрывают, что планируют создавать большинство на всех уровнях власти между "Слугами народа" и ОПЗЖ".

"Результаты местных выборов определят, как долго осталось до перезагрузки всей центральной власти на досрочных выборах", – резюмировал политик.

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Автор: Володимир Янченко

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  • Olexandr Chornogorodskij
    правильне діло, пасторе. однак наше бидло тре будити, як мінімум обухом, бо словом не доходить
  • Van-Basten Van-Basten
    Турчинов - "После местных выборов на повестке дня должен стоять вопрос о досрочной перезагрузке центральной власти"

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