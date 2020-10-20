Братья Капрановы призвали уничтожать листы опроса Зеленского: "Полиции объясните, что прекратили незаконную агитацию"

Писатели братья Капрановы рассказали, как поступят с "опросом Зеленского".

Об этом писатели Капрановы пишут в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Что делать с так называемым "опросом президента"? Для себя мы определились - нужно подойти к столику опроса, перевернуть его, разбросать и порвать документы и Главное - не причинять никому повреждений! Если не будет драки, вам будет нечего забросить - статус опрашивающих неизвестный, бумаги не является материальной ценностью, владелец этого всего не определен. Одним словом, не бойтесь, максимум, что вам светит - это разговор с полицией. А ей спокойно объясните, что вы прекратили незаконную агитацию в день выборов. Ну и конечно - попросите друга зафиксировать весь процесс на телефон и выложите в интернет как пример для других.

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Если так сделают еще 1000 человек, а главное - это станет информационным поводом - на опросе можно будет поставить крест. Но, повторим, никого не бить!

Ну по крайней мере на нашем участке мы сделаем именно так. А вы?" - заявили братья Капрановы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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