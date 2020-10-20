"Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет
Об этом в комментарии журналистам сказал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пернедает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас есть норма в бюджетном кодексе, которая определяет, что если бюджет не принимается своевременно, то страна живет по бюджету прошлого года, выполняя его а 1/12 каждый месяц без расходов развития, то есть под расходы потребления. Таким образом алгоритм есть и никакой катастрофы нет, если бюджет не принять своевременно, но это очень плохо, поэтому мы сделаем все, чтобы принять бюджет до 1 декабря", - сказал Гетманцев.
Депутат допускает, что Рада может не успеть принять бюджет из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни, однако считает такой сценарий маловероятным.
"Мы, безусловно, не можем с вами прогнозировать ход болезни. И если у нас большинство от конституционного состава Верховной Рады заболеет, народных депутатов, COVID-19, то заседание не состоится, и бюджетная ночь, а, возможно, вообще мы не успеем принять этот закон до 1 января и будем жить по старому закону в последующие несколько месяцев", - отметил Гетманцев.
Политик добавил, что лично он, а также Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделают все возможное, чтобы во время голосования за смету-2021 в парламенте не было "бюджетной ночи".
"Бюджетная ночь" - это наихудшее, что мы можем сделать при принятии проекта закона о государственном бюджете. Поэтому я прогнозирую, что ее не будет. Но на самом деле, как Бог даст, так и будет", - сказал Гетманцев.
Он также выразил надежду, что на этой неделе Комитет по вопросам бюджета соберется, чтобы согласовать поправки в проект госбюджета-2021. Даниил Гетманцев надеется, что 3 ноября документ будет рассмотрен в первом чтении в зале парламента.
Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 20 октября планировала рассмотреть вопрос о принятии в первом чтении законопроекта №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Депутаты подали в проект госбюджета несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тыс. позиций. Комитет ВР по вопросам бюджета в пятницу, 16 октября, должен был утвердить поправки в законопроект о госбюджете-2021, однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Председатель ВР Дмитрий Разумков 19 октября отметил, что Верховная Рада не сможет рассмотреть в первом чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" на заседании во вторник, 20 октября, а сможет вернуться к этому вопросу с 3 ноября.