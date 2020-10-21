Около 100 "слуг народа" на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук. ФОТОрепортаж

Около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы не будем делать там заседания - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецке, и Луганскую области. Будем находиться на Донбассе два дня", - отметила Кравчук.

По ее словам, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими в тех населенных пунктах, в которых дислоцируются бригады. Результаты же работы, проведенной на Донбассе, "Слуги народа" планируют обсудить на заседании фракции уже по возвращении в Киев.

В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась неполным составом.

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"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - уточнила политик.

Как сообщалось, в конце сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о намерении фракции провести выездное заседание на передовой.

Впоследствии, 2 октября, член фракции, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук сообщила, что депутаты от "Слуги народа" отложили выездное заседание на Донбассе из-за неблагоприятных погодных условий и заболеваемости депутатов COVID-19.

Позже заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что такое выездное заседание состоится в течение недели с 19 по 25 октября.

А накануне Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде подтвердил, что "завтра (21 октября. - Ред.) и 120 депутатов партии" Слуга народа "поедут на Донбасс".





Фото: соцсети, издание "Сегодня"