Кабмин сегодня рассмотрит вопрос обеспечения школ дезинфекторами, защиту информации и прожиточный минимум
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня правительства.
Инициатором рассмотрения этого вопроса является и.о. министра образования Сергей Шкарлет.
Министр социальной политики Марина Лазебная инициировала внесение изменений в Порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума, а глава Минюста Денис Малюська - внесение изменений в Порядок удостоверения завещаний и доверенностей, которые приравниваются к нотариально удостоверенным.
Также на заседании Кабмина пересмотрят грифы секретности некоторых актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР.
Кроме того, на заседании рассмотрят проект распоряжения о печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2021 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.
Глава Минцифры Михаил Федоров инициировал рассмотрение утвержденя Технического регламента средств криптографической защиты информации.
Ожидается рассмотрение ряда других вопросов.