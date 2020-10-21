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Антикоррупционный суд еще на месяц отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

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Антикоррупционный суд еще на месяц отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна
Во вторник, 20 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок отстранения от должности председателю Черновицкого областного совета еще на один месяц - до 20 ноября включительно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ВАКС в соцсети Фейсбук.

"Напомним, председателя Черновицкого областного совета подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем правоохранительные органы задокументировали факт получения им части обусловленных средств в размере $180 тыс.", - говорится в сообщении.

Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина" Иван Мунтян.

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Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 требовал за это 400 000 долларов. В течение августа-октября 2019 правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 000 долларов.

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Автор: Роман Свиридович

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