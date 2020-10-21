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"Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан

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"Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан
Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По словам главы столичной Госпродпотребслужбы, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - сказал Рубан.

При этом Рубан отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Eugeniusz 1
    Если не будет майдана то примерно 3.5года.
  • Eugeniusz 1
    Человек не может впасть в анабиоз и тупо проспать всю эпидемию, ему нужно что то жрать, пить и к тому же комунальные платежи никто не отменял.
    Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
  • Гонта Київський
    І про яку епідемію патякає це тупе одоробло на прізвище Рубан? Великий "начальник Госпродпотребслужбы Киева" вирішив внести свій посильний вклад в роздмухування безпідставної істерії? Вакцинувати в першу чергу!
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