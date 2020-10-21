Сообщение о моем задержании СБУ - это такой же фейк, как и сообщение о подозрении, - Верланов

Бывший глава ГНС Сергей Верланов заявляет, что сообщение о его задержании СБУ не соответствует реальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

По словам Верланова, на данный момент он все еще не уволен из ГНС и пребывает в официальном отпуске как государственный служащий Государственной налоговой службы вне штата.

Верланов считает, что дело против него связано с политикой и личной местью.

"Что касается первого, все понятно: вместо борьбы с настоящими коррупционерами власть пиарится, "догоняя" реформаторов, и мой случай здесь не единичный... Но есть и другой мотив. За время своей каденции у меня появилось много влиятельных врагов, которые, к сожалению, вернулись во власть и не только отматывают реформы, но и преследуют тех, кто менял систему. Конвертаторы, спиртовая мафия, чиновники и политики, чьих людей я отказывался брать на должности, налоговики из прошлого, которых я отодвинул от коррупционного корыта", - отметил он.

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Верланов подчеркнул, что доказательством несостоятельности обвинений против него является сам факт "расследования" дела Службой безопасности, а не НАБУ.

Экс-глава ГНС также отметил, что "нет доказательств моей заинтересованности в решении дела в пользу крупнейшего инвестора".

"Я уже не говорю о том, что это не было окончательное решение - даже председатель ГНС не может просто отменить начисление. Я уже писал, что мной была назначена повторная проверка, которая должна была установить правомерность результатов аудита, относительно чего и у представителей компании, и у специалистов из админобжалования налоговой были обоснованные сомнения и законные основания", - написал Верланов.

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 20 октября Офис генерального прокурора сообщил экс-главе ГФС Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на собственные источники, что СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.



