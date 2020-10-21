Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия на основании результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке сделала вывод, что этот процесс после дня голосования 25 октября на местных выборах будет длительным.

В сообщила ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что определенные трудности возникли при заполнении протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Так, внесение сведений - полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций партий по 7 кандидатов, 5 - по 9 кандидатов и 5 - по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола "от руки" заняло 1 час 40 мин. Это при условии, что "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов.

Чтобы упростить процесс, ЦИК приняла постановление, согласно которому для уменьшения времени оформления протокола полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.

ЦИК просит членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провести правильно и без осложнений.

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