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НКРЭКУ несет прямую ответственность за кризис в энергетике, – Плачков

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НКРЭКУ несет прямую ответственность за кризис в энергетике, – Плачков
Юридическая и профессиональная ответственность за кризис на энергорынке лежит в том числе на НКРЭКУ.

 Об этом заявил экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире телеканала "Украина24".

"НКРЭКУ не до конца подготовило нормативные документы. И эта машина (новый рынок электроэнергии, – прим.) перестала работать – сбои, спекуляции на рынке, злоупотребления и т.д. Конечно, НКРЭКУ несет ответственность – юридическую и профессиональную", - отметил экс-министр. По мнению Плачкова, кризис усугубляет также неопределенность касательно легитимности действующего состава регулятора. "Но что происходит с НКРЭ – катавасия с кадрами, они то легитимны, то нет. Каждый президент играется с НКРЭ – это очень мощный механизм влияния и управления. С помощью НКРЭ мы можем дать одной группе потребителей, этих ужать, этим додать", - добавил экс-министр.

Напомним, в начале октября НАЗК начало антикоррупционную проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Причиной стали подозрения в конфликте интересов, связанном с энергетическим бизнесом его родного брата. Эти факты обнародовали народные депутаты- члены временной следственной комиссии. Они также сообщили в регулярных визитах Тарасюка в Россию после аннексии Крыма и начала войны. В целом депутаты обвиняют НРКЭКУ в непрофессионализме и создании нескольких коррупционных схем и называют этот орган ответственным за беспрецедентный кризис в энергетике.

Автор: Наталія Правченко

Топ комментарии

  • Viktor Turchanikov
    Вот здесь-то как раз на Порошенко.
  • Maksim Perepelitca
    .ПІВТОРА РОКУ вже -Порошенко не президент , але все одно він винуватий . !!! .

    ПІВТОРА РОКУ Зе сидить в кріслі президента , протирає штани , палець об палець не вдарив щоб щось змінити ,а винуватий звісно ж - Порошенко.!!
    НКРЕКП несе пряму відповідальність за кризу в енергетиці, - Плачков - Цензор.НЕТ 7364.
  • Ваня Щербак
    А что Плачков сделал, чтобы в энергетике кризиса не было? Припоминается, что ездил В РФ по очень дешевой цене газ покупать в ущерб интересам Украины. Вот и сейчас рассказывает за кризис. А вкладывались бы в атомную энергетику и были б независимые и от России и от местных олигархов
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