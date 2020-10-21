НАБУ завершило досудебное следствие в деле получения экс-нардепом Березкиным незаконной компенсации за жилье

Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Украины VIII созыва более 937 тыс. грн компенсации стоимости аренды жилья завершено.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "20 октября 2020 детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционныйо суд.



Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").



По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс" Киев ", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн. с ноября 2014 по август 2019 года.



18 мая 2020 депутату сообщили о подозрении.



Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.



Кроме того, указанный экс-нардеп имеет статус подозреваемого и по делу, расследуемому НАБУ и САП, по факту завладения 20 млн долл. США АО "Ощадбанк".

Также читайте: Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Березкину в виде залога 937 тыс. грн

Фамилия экс-нардепа не указана, однако ранее в получении 937 тыс. грн незаконной компенсации за жилье НАБУ и САП подозревали Станислава Березкина.