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Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции

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Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции
Использования термина "аннексированная территория" в отношении оккупированного Крыма добивается Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали "аннексированная территория", - отметил Яременко.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

"То есть граждане Украины, резиденты полуострова, избавляются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта - это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит - это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало", - подчеркнул Яременко.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    да,кстати тоже правильно...нефиг оккупантам подыгрывать
  • NonCFist
    _Да, подыгрывают! Кто по тупости своей. А кто и сознательно... Называют оккупанта "террористами", как будто на Украину не расия напала и ведёт войну, а какие-то непонятные террористы. Кретины пишут такое и у них даже в голове ничего не просверкнёт искрой, что они льют воду на мельницу агрессора и оккупанта с его баснями про выдуманные республики и их войну с Украиной.
  • Борменталь Незабаром
    ежедневно, практически все средства массовой информации Украины и этот сайт, в том числе, называют образования ОРЛО и ОРДО терминами, которые для них придумала расейская говнопропоганда! Почему? украинские журналисты подыгрывают расейским "калегам по цеху"?
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