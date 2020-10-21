Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции

Использования термина "аннексированная территория" в отношении оккупированного Крыма добивается Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали "аннексированная территория", - отметил Яременко.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что это территория Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

"То есть граждане Украины, резиденты полуострова, избавляются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды ВС страны-оккупанта - это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит - это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало", - подчеркнул Яременко.

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