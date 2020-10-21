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На местных выборах будет много недействительных бюллетеней, потому что люди не будут знать как их заполнять, - нардеп "Батькивщины" Власенко

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На местных выборах будет много недействительных бюллетеней, потому что люди не будут знать как их заполнять, - нардеп "Батькивщины" Власенко
Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что применение новой системы на местных выборах 25 октября может привести к искажению результатов.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

Власенко напомнил, что этой предвыборной кампании предшествовало существенное изменение законодательства.

"Мы в очередной раз поменяли систему выборов, введя систему, совершенно незнакомую ни для участников кампании, ни для избирателей, ни для ЦИК. Эта система имеет очень много внутренних нюансов, рисков и на самом деле может привести к искажению результатов - по крайней мере в первой кампании за этой избирательной системы. Я предполагаю, что у нас будет огромное количество бюллетеней, которые будут признаны недействительными или за счет того, что люди не будут знать, как заполнять бюллетени, или потому, что люди будут ставить номера в бюллетенях напротив кандидатов", - сказал Власенко.

Также нардеп раскритиковал опрос президента Владимира Зеленского, который состоится в день выборов.

"Другая проблема заключается в том, что президент, понимая, что эти выборы, по сути, станут референдумом о доверии ему - ввел опрос, который на самом деле не имеет никакого отношения ни к Конституции, ни в законодательству, ни к полномочиям президента", - отметил Власенко.

Полную версию статьи читайте здесь.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Для того ж кловуни і затіяли цей мутняк.
  • Maksim Perepelitca
    Згідний . Це все зроблено " ради" людей похилого віку , абсолютна більшість яких не є прихильниками слуг . . Це ноу хау політтехнологів Зе , розрахунок на те - чим більше плутанини в бюлетнях , тим більше шансів що пенсіонери не розберуться в тому як їх заповнювати ,і не проголосують за конкурентів слуг .
  • Valeriy Wrx
    Так их лохторат самый тупой, они и не смогут правильно заполнить бюллетени...
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