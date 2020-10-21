Кабмин предлагает Раде определить правовой статус Национального военного кладбища
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.
Вопрос об отводе земельного участка для размещения на ней такого кладбища решается в соответствии с Земельным кодексом.
Заказчиком строительства мемориального кладбища является центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.
При этом порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет Министров.
Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.
В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.
При этом в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц согласно закону.
Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.