После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ
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После местных выборов в Офисе президента возможны значительные кадровые изменения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале НВ.
Об этом изданию стало известно из трех независимых источников.
По данным наших собеседников, могут быть уволены первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.
Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.
Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность.
НВ обратился к Милованову, Ковалив, Тимошенко и Трофимову за комментариями, но пока их получить не удалось.