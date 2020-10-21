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Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко

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Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко
Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на коронавирус и только по рекомендации врача.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание. Определяет это исключительно врач, - сказал Кличко. - Пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом. - Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения", - сказал мэр столицы.

Он отметил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием. Врач узнает о симптомах и принимает решение о необходимости сделать ПЦР-тест. Далее, при необходимости, к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.

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Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента плохое самочувствие: высокая температура, затрудненное дыхание и общая слабость - необходимо вызвать "скорую" по номеру 103. Медики оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. При госпитализации пациентам с подозрением на коронавирус ПЦР-тест также делают бесплатно.

"Если же вы еще не подписали декларацию с семейным врачом, это можно сделать и сейчас - онлайн, через систему helsi.mе. Тогда вы сможете консультироваться со своим врачом по телефону и не ходить без надобности в медучреждение. Не подвергать себя и других возможной опасности, - сказал Кличко. - Те же люди, которые хотят провериться без рекомендаций врача, собираются за границу, вернулись в страну - должны понимать, что государственные лаборатории сегодня перегружены. И, если есть необходимость в проверочном тестировании, - могут это сделать в частных лабораториях", - отметил Кличко.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А почему зелю каждый день бесплатно тестируют даже без подозрения? И так на него в сутки уходит почти 3 млн гривен. Потомучто он Верховный Гавнокомандущий Украины ?
  • Вася Шевченко #371210
    не всегда! скорее всего только людям высшего сорта...(которые и сами б могли это оплатить...но принципа ради будут требовать положенное !)
  • Valery Valery #424431
    Я вызывал Добробут скорую,и только благодаря им выкарабкался. Девять дней была температура от 38 до 39,5 и врач рассказывал что все нормально,подождите скоро спадет. И только в Добробуте у меня на КТ определили 2х стороннее воспаление. Свояка вообще с забрали и положили к сердечникам в палату,думали что сердце. А через день пришел анализ,что корона.
    Вот такая медицина и диагностика.
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