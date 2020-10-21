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"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук

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"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук
Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что партия участвует в этих местных выборах фактически из оппозиции.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Мы понимали изначально какие-то неоспоримые вещи. То, что мы впервые участвуем в местных выборах. То, что мы участвуем практически из оппозиции - именно так, на местном уровне мы в оппозиции в каждой из 1400 общин, а админресурс не используем принципиально. Осознавали мы и то, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом и глобальным кризисом не добавляет социального оптимизма", - сказала Кравчук, комментируя возможные результаты партии на выборах.

"Наконец, мы убеждены, что не хотим быть "партией регионов, версия 2.0". То есть наша цель состоит не в том, чтобы говорить избирателю в ухо из каждой утюга, и не в том, чтобы в каждом сельсовете было большинство депутатов, которые делают "смирно" при упоминании партии", - добавила нардеп.

Кравчук считает, что лучшим результатом для партии будет, если "Слуга народа" будет в каждом местном совете "независимо от численности".

Полную версию статьи читайте здесь.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко #371210
    не подменяй понятия, деточка!
    вы - провластная партия, партия преЗЕдента, скроенная под его амбиции и цели...
    а оппозицией вы себя чувствуете ибо просто быстро обо*рались и не знаете что с этим делать и как дальше жить и чтоб еще такого наобещать лохторату...
  • Виталий Прокуратор
    Этой ЗЕленой жабе явно рашкованскую прививку от короны укололи уже
  • Прощай немытая раССея
    "Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5148
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