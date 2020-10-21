"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук
Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.
"Мы понимали изначально какие-то неоспоримые вещи. То, что мы впервые участвуем в местных выборах. То, что мы участвуем практически из оппозиции - именно так, на местном уровне мы в оппозиции в каждой из 1400 общин, а админресурс не используем принципиально. Осознавали мы и то, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом и глобальным кризисом не добавляет социального оптимизма", - сказала Кравчук, комментируя возможные результаты партии на выборах.
"Наконец, мы убеждены, что не хотим быть "партией регионов, версия 2.0". То есть наша цель состоит не в том, чтобы говорить избирателю в ухо из каждой утюга, и не в том, чтобы в каждом сельсовете было большинство депутатов, которые делают "смирно" при упоминании партии", - добавила нардеп.
Кравчук считает, что лучшим результатом для партии будет, если "Слуга народа" будет в каждом местном совете "независимо от численности".
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