Реки Украины проверят на содержание специфических загрязнителей, - Министерство защиты окружающей среды

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины активно внедряет европейские стандарты в управление водными ресурсами. Одним из важных шагов для этого является внедрение современного государственного мониторинга вод в соответствии с требованиями Водной Рамочной Директивы ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Данные такого мониторинга являются основой для разработки планов управления речными бассейнами и формирования и реализации эффективной и последовательной водной политики.

Сегодня химическое состояние массивов поверхностных вод определяется в соответствии с утвержденным Министерством перечнем из 45 загрязняющих веществ. Однако каждый речной бассейн имеет свою особенность и свои собственные нетипичные для других речных бассейнов специфические загрязнители. К ним относятся пестициды, инсекциды, стойкие органические загрязнители, фармацевтические препараты, тяжелые металлы, наркотики и тому подобное.

Для определения таких специфических загрязняющих веществ и правильного диагностирования состояния речного бассейна и нужен скрининг как важный элемент современного мониторинга вод.

В октябре этого года в бассейне Днепра взяты 27 образцов поверхностных вод и 5 образцов биоты и донных отложений. Образцы будут проанализированы на предмет выявления специфических загрязнителей, характерных для бассейна Днепра.

Исследования одновременно будут проводиться одной из лучших лабораторий Европейского Союза - лабораторией Института окружающей среды (Словакия) и украинскими ведущими лабораториями мониторинга вод Западного и Восточного регионов.

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