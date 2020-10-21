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"Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему

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"Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему
Нардеп "Слуги народа" Татьяна Грищенко объяснила, почему в политсиле предложили отменить второй тур выборов мэра.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.

По словам Грищенко, нынешняя ситуация требует кардинальных шагов.

"Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - подытожила парламентаарий.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета, сельского, поселкового и городского головы.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко #413106
    а опросики проводить во время выборов при пандемии -это нормально)))))Але,мадам,вы обосрались.
  • Garry Grant
    Гнилая отмазка. Рассчитывают что какой-нибудь зелёный на остатках рейтинга клована наберёт свои 25% и дело в шляпе.Хитросделаные ублюдки.
  • Підлога Маккартні
    Какие же гнилые эти зебилы, такие же как и ихний гнусавый предводитель
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