Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль отметил, что по подсчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер-министр призвал председателей областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и расчетах, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и КГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

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