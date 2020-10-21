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"Красная зона" не является причиной для отмены местных выборов, - ЦИК

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"Красная зона" не является причиной для отмены местных выборов, - ЦИК
Отнесение населенных пунктов к "красной" или другим эпидемическим зонам не влияет на проведение местных выборов 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

"Избирательный кодекс не предусматривает возможности остановки избирательного процесса или отмены избирательного процесса в контексте введения тех или иных зон - будь то "красная", или "желтая", - отметил член ЦИК.

Постивый напомнил, что Конституция предусматривает только два случая, когда выборы не проводятся, - введение военного или чрезвычайного положения по всей Украине или на отдельных территориях.

"В других случаях выборы должны состояться. Поэтому красная зона не повлияет на отмену избирательного процесса", - подчеркнул Постивый.

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Автор: Богдан Русінко

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    Подаю петицію Президенту ."Пропоную припинити використовувати слово "депутат" або обранець народу які приміняють до дпетатів ВР, депутатів рай рад облрад і місцевих рад. Пропоную використовувати слова "гандони" до депутатів рай рад облрад і місцевих а до депутатів ВР прошу примінятьи словосполучення анологічне але вищого порядку "гандони штопані" Наприклад "Відбулось чергове засідання штопаних гандонів ВР...і т.д" або до гандонів районної раді було обрано ...і т.д" Ну звучить же ...а .. а саме головне не має в душі протеріччя коли чуєшь .
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