В Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.
Конституционный суд Польши решил, что прерывание беременности из-за болезни плода напоминает то, как с людьми обращалась Нацистская Германия.
"Положение, которое легализует евгеническую практику в области права на жизнь нерожденного ребенка и делает право на жизнь нерожденного ребенка зависимым от его здоровья, несовместимо с Конституцией", - сказала руководительница Конституционного суда страны Юлия Пржилебська.
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Польское законодательство в отношении абортов и так является одним из самых суровых в Европе. Именно дефекты в развитии плода были причиной 98% всех абортов, которые были сделаны в стране в последние годы.
Активисты и правозащитники, протестовавших против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейший рост числа подпольных абортов, жертвами которых могут стать тысячи польских женщин.
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