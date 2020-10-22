На Закарпатье предотвращена попытка вывоза 4 картин в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО
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Четыре картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность, обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вывезти полотна из Украины пытался наш 42-летний соотечественник, который прибыл в пункт пропуска микроавтобусом "Мерседес Спринтер". Картины обнаружили среди личных вещей украинца во время углубленного осмотра транспортного средства.
Сейчас картины изъяты и переданы на экспертизу, которая и установит их культурную или историческую ценность.