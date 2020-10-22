"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 22 октября, оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. Кроме этого, у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте старегических расследований НПУ.
В сообщении отмечается: "Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 гривен - 500 гривен - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.
Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения".