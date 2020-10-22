На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура. ФОТО

В Одесской области правоохранители задокументировала противоправную деятельность командира роты материального технического обеспечения одной из воинских частей ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что военнослужащий, за непривлечение к дисциплинарнои ответственности, согласование соответствующих внутренних документов, необходимых военнослужащим для дальнейшего поступления в военные вузы и другие "услуги", требовал от подчиненных от 200 до 500 долл. взятки", - говорится в сообщении.

Так, за непроведение служебного расследования в отношении военнослужащего К., в связи с нарушением им порядка несения военной службы, и не инициирование его перевода с военной службы по контракту на срочную военную службу, командир роты, при пособничестве старшины роты этой же части, требовал взятку в сумме 200 долларов.

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22 октября, находясь на территории воинской части в Одессе, злоумышленники получили вторую часть оговоренной суммы взятки в размере 3 тыс. гривен.

Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов, по завершении которых будет решен вопрос о задержании подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того, указанным лицам готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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