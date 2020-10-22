ЕС ввел санкции против главы военной разведки РФ Костюкова за хакерскую атаку на парламент Германии в 2015 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Евросоюз в своем официальном журнале сообщил, что наложил санкции на главу военной разведки (ГРУ) Костюкова в связи с нападением, в результате которого были похищены электронные письма из офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.
Санкции также распространяются на Дмитрия Бадина, которого подозревают в организации атаки, и на 85-й главный центр спецопераций ГУ Генштаба.
Санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Также гражданам и компаниям из стран ЕС запрещено предоставлять фигурантам списка денежные средства.
С учетом последнего решения общее число физических лиц и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры из-за кибератак против ЕС или его стран-членов, достигло 8 и 4 соответственно.
"Европейский Союз по-прежнему глубоко заинтересован в том, чтобы сохранить киберпространство всеобщим, открытым, стабильным, мирным и безопасным, и поэтому вновь заявляет о необходимости укреплять международное сотрудничество для обеспечения основанного на правилах порядка в этой сфере", – говорится в пресс-релизе ЕС.