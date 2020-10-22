Москва блокирует работу ТКГ уже почти три месяца, - Украина в ОБСЕ

Россия уже почти три месяца блокирует конструктивную работу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), требуя от Украины имплементации политических положений Минских договоренностей, и не выполнив при этом предусмотренных Минском обязательств в части безопасности.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы каждую неделю слушаем в этом зале заявления делегации РФ, в которых российская сторона пытается обвинить Украину в якобы невыполнении политических положений Минских договоренностей. Однако на самом деле именно российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы ТКГ уже почти три месяца, препятствуя какому-либо обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня, и мешая выполнению соответствующих положений Общих согласованных выводов нормандского саммита в Париже 2019 года", - заявил Цимбалюк.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ указал, что все три основных минских документа (Минский протокол, Минский меморандум и Комплекс мероприятий) "начинают с ряда конкретных положений в сфере безопасности, которые необходимо выполнить, чтобы продвигаться дальше".

Цымбалюк выступил с призывом к российской стороне разблокировать конструктивную работу ТКГ и ее рабочих групп.

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