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Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно

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Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно
Президент США Дональд Трамп планирует отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что Трамп проголосует в субботу лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго.

Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.

Вице-президент США Майк Пенс также воспользуется подобным форматом голосования. Он, как ожидается, отдаст свой голос на участке в штате Индиана в пятницу.

На прошлой неделе в США была зарегистрирована рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах - свои голоса отдали более 17 млн американцев.

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  • Zelya Vsyo
    У Трампа свой избирательный участок. Не мешайте ему, а то покусает. Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 5223
    Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 4575
  • Ави
    по почте, молодец...
  • Серафим Полубес b2c3ffad
    Трамп проголосует раньше, чтобы успеть здриснуть в расею в день выборов...
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