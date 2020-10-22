Армения и Азербайджан не договорились об обмене пленными

Ереван и Баку не смогли начать переговоры об обмене пленными и телами погибших.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо контакты между оборонными ведомствами двух стран.

По словам Балаяна, в азербайджанский плен попали двое армянских военнослужащих.

"В плен, как мы знаем, попали двое военнослужащих. Это точная цифра, которую нам сообщает Красный Крест", - сообщил чиновник. (По данным главного редактора Цензор.НЕТ, Юрия Бутусова, в плену у сил Азербайджана - 11 армянских военнослужащих. - Ред.).

По его словам, армянские военные тоже пленили азербайджанских солдат. Точного количества он не назвал, однако отметил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

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"В армии обороны Нагорного Карабаха есть пленные военнослужащие-азербайджанцы, в том числе те, кто нуждается в медицинской помощи. Эта медицинская помощь оказывается ", - отметил Балаян.