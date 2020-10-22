России следует вернуться в СЦКК и не блокировать его работу, - Украина в ОБСЕ

России следует вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо того, чтобы высказывать ложные обвинения, российской стороне следует как можно скорее принять практические меры, направленные на реализацию согласованных договоренностей, включая деэскалацию ситуации с безопасностью на местах. Например, она могла бы вернуть своих офицеров в украинско-российский двусторонний орган, СЦКК, и прекратить почти трехлетнее препятствование работе этого механизма", - заявил украинский дипломат.

Он отметил, что члены незаконных вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК", которых миссия ОБСЕ ежедневно замечает на участках разведения, "не имеют никакого права заменять российских офицеров".

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Напоминаем, в декабре 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке вышли из состава СЦКК и покинули Украину. С тех пор действовала только украинская сторона СЦКК.