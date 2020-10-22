Пасынок Медведчука отпраздновал свадьбу: среди гостей - Суркисы, Козак, депутат СН Холодов и скандальный застройщик Столар. ФОТОрепортаж

Сын жены Виктора Медведчука от первого брака Богдан Марченко отпраздновал свадьбу. Поздравить молодых пришли соратники по ОПЗЖ Суркисы и Козак, депутат СН Холодов скандальный застройщик Столар.

Речь об этом идет в материале программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Торжество состоялось в столичном ресторане "Маячок".

Одним из первых поздравить молодых приехал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис - партнер жены Медведчука Оксаны Марченко в энергетических компаниях "Прикарпатьеоблэнерго" и "Львовоблэнерго".

Вскоре к нему присоединился брат, депутат ОПЗЖ Григорий Суркис.

Также на праздник был еще один депутат ОПЗЖ, один из ближайших соратников Медведчука Тарас Козак. Он приехал с гражданской женой Натальей Лавренюк, которая является бизнес-партнершей Оксаны Марченко в российской нефтедобывающей компании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Был на празднике и депутат "Слуги народа" Андрей Холодов. Его жена Катерина Шаховская - кума жены Медведчука Оксаны Марченко.

Также журналисты заметили на видео с праздника, которое гости выкладывали в соцсети, человека, похожего на депутата ОПЗЖ, скандального столичного застройщика Вадима Столара.

Гостей на свадьбе развлекали, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Макс Барских, "Время и Стекло", Светлана Лобода и Верка Сердючка.

Также на Цензор.НЕТ: Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)