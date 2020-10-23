Зеленский хочет, чтобы в Украине провели Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр.

Об этом он сказал на встрече с выдающимися украинскими спортсменами в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Надо понять, какие для этого шаги нужно делать – и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры. - Ред.) с другой страной", - сказал Зеленский.

Президент считает, что проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и привлечет в страну иностранных туристов.

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"Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", - сказал Зеленский.

Ранее 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на совещании сообщил, что по поручению президента Зеленского Офис главы государства совместно с НОК прорабатывает вопрос приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Он отметил, что это было бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт тогда сообщил, что президент НОК Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

16 июля президент Зеленский на встрече с министром спорта и главой НОК поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр в Украине.