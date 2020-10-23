В Украине может снова заработать национальная версия Euronews , - Минкульт
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
Эта инициатива направлена на усиление информационной безопасности и продвижения Украины за рубежом, отметили в ведомстве.
Украинское правительство уполномочило министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко провести переговоры с обществом Euronews.
"Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта и т.д." , - сообщили в Минкультуры.
Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание канала охватывает более 350 млн домовладений в 155 странах мира.
2010 Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на пять лет. Однако уже 2014 правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с нехваткой финансирования.