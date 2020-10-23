Все врачи инфекционной больницы в Коломые заболели COVID-19, - мэр Слюзар

В Коломые на Прикарпатье все врачи инфекционной больницы больны COVID-19.

Об этом сообщил городской глава Игорь Слюзар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Все врачи болеют COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. Всего в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Игорь Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных коронавирусом меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением".

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