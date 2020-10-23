Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов

Украинская вакцина от коронавируса была задумана как "прототип прототипа". Если ее создание не найдет понимания в обществе, разработчики откажутся от этого проекта.

Об этом заявил в эфире ток-шоу один из разработчиков украинской вакцины Михаил Фаворов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Какие клинические исследования? Вакцина создавалась на наши собственные средства. Государство не выделило ни копейки. Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов.

В студии началась бурная дискуссия о судьбе будущей украинской вакцины, а один из участников программы обозвал Фаворова "аферистом".

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""Я не уверен, что с настроением и особенно с манерой общения с вашими товарищами у нас будет какая-то вакцина. Через полгода могла бы быть вакцина. Но если вам не нравится, не надо. Я прилетел за свои деньги - мне никто не платил ", - ответил на это Фаворов.

"Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так. С самого начала задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украина прививают гепатит В. Наша вакцина построена по тому же принципу. Мы создали белок - рекомбинантный белок (производится в E. coli, то есть палочковидных бактерий), который есть в нормальном человеческом организме, так сказать, который находится с нами в симбиозе. Вероятно, я думаю, он может быть переведен в другой носитель, что будет рассматриваться уже после приближения к производству (вакцины. - Ред.). И на этот белок была показана выработки антител", - пояснил Фаворов.

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Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".

По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.

Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.