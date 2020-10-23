Twitter Трампа взломали: хакер из Нидерландов смог угадать пароль с 5 раза. СКРИНШОТ

Специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что получил доступ к twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа, угадав его пароль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

По словам хакера, пароль Трампа – "maga2020!". Это сокращение от фразы "Make America Great Again" – предвыборного лозунга Трампа.

Геверс рассказал, что угадал пароль 16 октября, на это у него ушло пять попыток. Он сообщил, что его не заблокировали после четырех попыток, а учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией (при входе не требуется, например, смс-подтверждение. – Ред.).

По словам Геверса, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.

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На следующий день, 17 октября, Геверс заметил, что в аккаунте Трампа включили двухфакторную аутентификацию. Еще через два дня с ним связалась Секретная служба США, которой Геверс переслал всю имеющуюся информацию.

Издание TechCrunch опубликовало, как оно уверяет, скриншот Геверса после взлома аккаунта президента США.

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