Новости

На строительстве "Борисполя" распилили 37 миллионов, - СБУ. ФОТОрепортаж

13 77272
СБУ разоблачила причинение миллионных убытков государству при строительстве объектов инфраструктуры международного аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, топ-менеджер аэропорта "Борисполь" организовал "схему" на закупке услуг по капитальному строительству объектов инфраструктуры.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов. Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн грн", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-чиновники Госгеокадастра Запорожской области разоблачены на схемах с земельными участками, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

"Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконные операции. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок - отметили в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 01
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 02
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 03
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 04
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 05
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 06
На строительстве Борисполя распилили 37 миллионов, - СБУ 07

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Твари.
    В Украине нет ни одного населённого пункта, где кто-то не погиб только за то, чтобы эта страна существовала на карте. Люди погибали, а эти твари крали.
  • Кардан_вал
    Цікаво, а скільки розпилять бабла на так званому "Великому будівництві"???
  • Павло Макаренко
    Точно ! Особливо ЗАРАЗ,при зеленій мерзоті !
    Розпиляли мільярди з ковідного фонду на очах усього світу,при тому,що лікарні переповнені,щоденні рекорди з захворюваності й смертності,не вистачає навіть сраного кисню !Нє, не мародери !
    На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ - Цензор.НЕТ 504
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости