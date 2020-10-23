Новости • Агрессия России против Украины

Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк

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Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк
Украина призывает РФ дать объяснения относительно выявленных миссией ОБСЕ двух колонн грузовиков, заехавших 16 октября на территорию ОРДЛО через границу вне пунктов пропуска.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вечером 16 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил две колонны грузовиков военного типа, перевозивших неизвестный груз из России через границу вблизи Маныча, где отсутствуют пункты пропуска, к объекту в центре города Донецка. Мы призываем российскую делегацию предоставить объяснения относительно содержанию этого груза и его получателей", - заявил Цымбалюк.

Дипломат также призвал Россию прекратить незаконные поставки в неподконтрольные правительству районы Донбасса и военную деятельность в приграничной зоне.

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Как сообщалось, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал вечером 16 октября две колонны грузовиков, заехавших на территорию Украины через неподконтрольный участок границы с РФ в районе н.п. Маныч, где отсутствуют пункты пропуска. Одна из колонн после разгрузки вернулась в РФ, а вторая направилась в Донецк.

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк
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    клоуны что, думают, что с приходом зеленского война с РФ закончилась? Или с что в связи с запретом стрелять по оккупантам тоже пришел мир?
    ДЕГЕНЕРАТЫ!
  • Максим Бондаренко b802a304
    А Байрактаром шарахнуть? Нє?
  • Наталья Киенко
    Если бы их призвали к ответу с 2014 года, когда они только начали возить вооружение и боеприпасы своими белокамазными гавноконвоями, то сейчас это было бы редким явлением и эти призывы дать объяснения были бы действенными. Но ,увы, вместо поддержки такой инициативы с нашей стороны, европейцы выражали обеспокоенность или крайнюю обеспокоенность. А ***** понял, что ему ничего не угрожает, и оборзел вконец. ЦЕЛАЯ ЕВРОПА обгадилась перед одним мерзким педофилом с амбициями мирового жандарма. Ну пусть теперь трепещут и они.
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