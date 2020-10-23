Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк

Украина призывает РФ дать объяснения относительно выявленных миссией ОБСЕ двух колонн грузовиков, заехавших 16 октября на территорию ОРДЛО через границу вне пунктов пропуска.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вечером 16 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил две колонны грузовиков военного типа, перевозивших неизвестный груз из России через границу вблизи Маныча, где отсутствуют пункты пропуска, к объекту в центре города Донецка. Мы призываем российскую делегацию предоставить объяснения относительно содержанию этого груза и его получателей", - заявил Цымбалюк.

Дипломат также призвал Россию прекратить незаконные поставки в неподконтрольные правительству районы Донбасса и военную деятельность в приграничной зоне.

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Как сообщалось, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал вечером 16 октября две колонны грузовиков, заехавших на территорию Украины через неподконтрольный участок границы с РФ в районе н.п. Маныч, где отсутствуют пункты пропуска. Одна из колонн после разгрузки вернулась в РФ, а вторая направилась в Донецк.