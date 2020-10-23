Новости

Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит

3 37825
Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит
Главный политический соперник действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах и лидер демократической партии Джо Байден назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына бандитом и заявил, что тот является "хорошим другом Трампа".

Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на Лигу, б этом он рассказал во время дебатов, передает CNN.

"Он (Дональд Трамп – ред.) легитимизировал Северную Корею, говорил о своем "хорошем друге", который на самом деле бандит, просто бандит, и говорил о том, что все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо быстрее, чем раньше", – подчеркнул Байден.

На вопрос, готов ли он встретится с Ким Чен Ыном лично, лидер демократов ответил, что это было бы возможно при условии, что тот будет готов "сократить ядерный потенциал своей страны" и Северная Корея станет свободной от ядерного оружия.

В ответ на речь Байдена Трамп заявил, что именно "налаживание рабочих отношений с северокорейским лидером" позволило в свое время избежать ядерной войны между США и Северной Кореей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН

11 сентября 2020 года американский журналист опубликовал два письма Ким Чен Ына Трампу, в которых лидер КНДР признается, что не может забыть их встречи на саммите в Сингапуре.

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Мені за ідеологією взагалі-то республіканці ближчі за демократів, АЛЕ Трамп - це ганьба республіканської партії! Це неправильний республіканець - дружить з москалями і корейцями... Правильні республіканці - такі, як МакКейн чи Ейзенхауер!
  • Senator S 01a656ec
    Трамп уговорил Ына не стрелять по Японии ракетами....Чучхэ послушный чувак... Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит - Цензор.НЕТ 6477
  • Senator S 01a656ec
    Кстати,президиум верховоного совета сссра дохлого закончил войну с Германией 25 января 1955 года,чего на РАБссии празднуют 9 мая одному Господу известно...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости