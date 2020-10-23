Байден о лидере КНДР Ким Чен Ыне: "Хороший друг" Трампа на самом деле просто бандит
Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на Лигу, б этом он рассказал во время дебатов, передает CNN.
"Он (Дональд Трамп – ред.) легитимизировал Северную Корею, говорил о своем "хорошем друге", который на самом деле бандит, просто бандит, и говорил о том, что все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо быстрее, чем раньше", – подчеркнул Байден.
На вопрос, готов ли он встретится с Ким Чен Ыном лично, лидер демократов ответил, что это было бы возможно при условии, что тот будет готов "сократить ядерный потенциал своей страны" и Северная Корея станет свободной от ядерного оружия.
В ответ на речь Байдена Трамп заявил, что именно "налаживание рабочих отношений с северокорейским лидером" позволило в свое время избежать ядерной войны между США и Северной Кореей.
11 сентября 2020 года американский журналист опубликовал два письма Ким Чен Ына Трампу, в которых лидер КНДР признается, что не может забыть их встречи на саммите в Сингапуре.