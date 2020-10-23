Байден обвинил Трампа в желании поладить с "разбойниками" - РФ, Китаем и Северной Кореей
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время теледебатов.
"Он стремится поладить с разбойниками - с Россией, Китаем, КНДР и одновременно - ссорится с нашими союзниками", - сказал Байден.
Трамп же подчеркнул, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо".
На это Байден отреагировал, ответив, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".
Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.
Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы КНДР.