Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 142 тыс. человек, число заболевших почти 42 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 23 октября в мире зарегистрировали 478 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 470 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 994 636 случаев инфицирования, из них 478 132 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 142 745 человек, из них 6 470 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 31,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 24-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.