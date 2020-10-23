COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 693, Киев - 635 и Одесчина - 571

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (635), Харьковской (693), Одесской (571) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 23 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 693 человека.

Общее количество инфицированных составляет 31 592 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 480 человек, за последние сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 6 097 пациентов, за минувшие сутки - 108.

По состоянию на 23 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 25 015 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 635 человек. Общее количество заболевших - 33 135. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 656 человек, за сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 11 489 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 20 990.

На Одесчине коронавирусом заболел 571 человек. Общее количество инфицированных составляет 21 128 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 314 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 17 544 человека.