"Слуга народа" Леонов заявил, что никакой "тишины" на фронте нет: "По нам было выпущено 4 снаряда. Военные говорят, что провокации ежедневно!"
Нардеп Алексей Леонов, который по призыву президента Владимира Зеленского вместе с сотней коллег из "Слуги народа" отправился на день на линию разграничения огня на Донбассе, пишет в Facebook, что оккупанты ежедневно нарушают перемирие. Около 10 дней назад он писал, что глава государства "выполнил обещание в начале каденции о прекращении огня", передает Цензор.НЕТ.
Одесский нардеп рассказал, что по прибытию в зону ООС они разделились на группы по 10 человек. Сам он попал в 54-ю бригаду ВСУ, "отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров)" и провел ночь с военными на позиции.
"Конечно, я представлял в каких сложных условиях наши ребята стоят на передовой. Но именно эта поездка помогла увидеть все своими глазами: ночевали в землянках, передвигались на военном транспорте, выходили на позиции. Не было никаких привилегий! Теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий и разрабатываем стратегию по их устранению.
Краткая хронология событий
По прибытию на место разделились на группы по 10 человек.
Попал в "54 бригаду"
Выбрал позицию на ближайшие сутки.
Отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров).
На месте нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции.
За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ.
Слава богу, все живы.
Военные говорят, что провокации происходят ежедневно!
Благодарю наших ребят за теплый прием. Вы – наши герои. Слава Украине!" – сообщил Леонов.
Отметим, что на нардепе Леоновом одет бронежилет с надписью, вероятно чьим-то позывным, Шайтан. Также в начале Леонов в посте написал: "Попал в 54-ю военизированную бригаду под руководство командира разведгруппы Кирилла Кирилыча (позывной К-2)".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.
22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.